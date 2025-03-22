Инженер Боннингтон перепутал по радио Антонелли с Хэмилтоном во время квалификации в Китае
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Гоночный инженер Питер Боннингтон, работавший вместе с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе», во время квалификации Гран-при Китая перепутал пилота немецкой команды итальянца Андреа Кими Антонелли с семикратным британским чемпионом, выступающим за «Феррари».
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152
В одном из эпизодов в квалификации Антонелли стал жаловаться по радио на работу шин, на что Боннингтон ответил: «Да, понял тебя, Льюис… эм… прости...»
Ранее напарник Антонелли по «Мерседесу» британец Джордж Расселл объяснил, что может внести непредсказуемость в основную гонку Гран-при Китая, которая начнётся 23 марта в 10:00 по московскому времени.
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