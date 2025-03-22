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Лоусон ответил, можно ли оправдать его последний результат сложностью машины «Ред Булл»

Лоусон ответил, можно ли оправдать его последний результат сложностью машины «Ред Булл»
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Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал 20-е, последнее время в квалификации Гран-при Китая.

«Это была беспорядочная сессия, и если бы у нас не было проблем с трафиком, то всё могло бы пройти нормально. Но даже с учётом этих проблем мы должны были оказаться достаточно быстры на первом круге. Нам не нужна идеальная сессия, чтобы пробиваться во второй сегмент квалификации, мы должны делать это с запасом.

Конечно, управлять этой машиной нелегко, и тебе всегда хочется получить побольше времени, чтобы привыкнуть. Рабочее окно болида действительно маленькое, это общеизвестно, но это не оправдание. Мне нужно с этим справиться. У нас были проблески, когда ощущения были хорошими. Для управления машиной Ф-1 нужна стопроцентная уверенность. Я не говорю, что у меня её нет, но, похоже, я просто оказываюсь вне окна, которое нужно. С этим мне ещё предстоит разобраться.

Команда очень хорошо меня поддерживает. Нет такого, что им нужно сделать что-то ещё. Мы все работаем вместе, они продолжат помогать мне с машиной, но это мне нужно управлять ей быстрее», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Ред Булл».

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