Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Антонелли объяснил, почему не поднялся выше восьмого места в квалификации

Кими Антонелли объяснил, почему не поднялся выше восьмого места в квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли оценил восьмой результат в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Я немного расстроен, что квалифицировался восьмым. Мы попробовали разные стратегии круга выезда из боксов, но было непросто на постоянной основе извлекать из шин максимум. По ходу сессии у меня были неплохие круги, но оба моих круга в третьем сегменте не получились сильнейшими. Впрочем, они полезны для моего процесса обучения. Такая непростая квалификация — это хороший опыт.

Из позитива — когда шины «включаются», ощущения от машины хорошие. Джордж определённо продемонстрировал это сегодня. Темп для продвижения вверх в гонке есть, нам нужно стремиться к тому, чтобы отыграть несколько позиций», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Джордж Расселл рассказал, как ему удалось завоевать второе место в квалификации ГП Китая
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android