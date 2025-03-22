Кими Антонелли объяснил, почему не поднялся выше восьмого места в квалификации

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли оценил восьмой результат в квалификации Гран-при Китая.

«Я немного расстроен, что квалифицировался восьмым. Мы попробовали разные стратегии круга выезда из боксов, но было непросто на постоянной основе извлекать из шин максимум. По ходу сессии у меня были неплохие круги, но оба моих круга в третьем сегменте не получились сильнейшими. Впрочем, они полезны для моего процесса обучения. Такая непростая квалификация — это хороший опыт.

Из позитива — когда шины «включаются», ощущения от машины хорошие. Джордж определённо продемонстрировал это сегодня. Темп для продвижения вверх в гонке есть, нам нужно стремиться к тому, чтобы отыграть несколько позиций», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».