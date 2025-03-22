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Судьи Гран-при Китая Ф-1 вынесли вердикт по опасному выезду Хаджара перед Ферстаппеном

Судьи Гран-при Китая Ф-1 вынесли вердикт по опасному выезду Хаджара перед Ферстаппеном
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Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 завершили расследование инцидента, произошедшего в квалификации. В какой-то момент механики «Рейсинг Буллз» выпустили из боксов француза Исака Хаджара в момент, когда по пит-лейну уже ехал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Голландцу пришлось тормозить и смещаться вправо.

По итогам расследования судьи признали вину команды и решили оштрафовать её на € 5 тыс. Сам Хаджар штрафа не понёс и, таким образом, сохранит седьмое место на стартовой решётке воскресной гонки Гран-при Китая Формулы-1. Напомним, Ферстаппен начнёт гонку с четвёртой стартовой позиции.

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