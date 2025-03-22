Льюис Хэмилтон — о 5-м месте в квалификации: когда всё непредсказуемо, то нет надежды

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», рассказал, почему удалось занять только пятое место в квалификации Гран-при Китая.

«Мы начали очень оптимистично, но внесли несколько изменений, и это действительно поставило машину на грань. Ветер немного усилился, так что управлять машиной стало сложнее и собрать хороший круг воедино стало труднее.

Нам нужна сбалансированная машина. На данный момент от поворота к повороту у машины абсолютно разный баланс. Мы внесли изменения [после спринта], но внезапно на высокой скорости произошло нарушение баланса, поэтому мы нуждаемся в болиде, на который можно положиться, потому что, когда вы входите в повороты, вы хотите знать, что будете контролировать поворот, а не перейдёте в режим повышенной поворачиваемости. Когда всё непредсказуемо, то у тебя нет никакой надежды», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.