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Льюис Хэмилтон — о 5-м месте в квалификации: когда всё непредсказуемо, то нет надежды

Льюис Хэмилтон — о 5-м месте в квалификации: когда всё непредсказуемо, то нет надежды
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», рассказал, почему удалось занять только пятое место в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Мы начали очень оптимистично, но внесли несколько изменений, и это действительно поставило машину на грань. Ветер немного усилился, так что управлять машиной стало сложнее и собрать хороший круг воедино стало труднее.

Нам нужна сбалансированная машина. На данный момент от поворота к повороту у машины абсолютно разный баланс. Мы внесли изменения [после спринта], но внезапно на высокой скорости произошло нарушение баланса, поэтому мы нуждаемся в болиде, на который можно положиться, потому что, когда вы входите в повороты, вы хотите знать, что будете контролировать поворот, а не перейдёте в режим повышенной поворачиваемости. Когда всё непредсказуемо, то у тебя нет никакой надежды», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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