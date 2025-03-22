Хельмут Марко — о провале Лиама Лоусона: так дальше продолжаться не может

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал 20-е место новозеландского гонщика Лиама Лоусона, выступающего за австрийский коллектив, в квалификации Гран-при Китая, высказавшись о дальнейших перспективах пилота.

«Ну, так дальше продолжаться не может. Мы спокойно проанализируем выступление Лиама в Японии и затем примем соответствующие решение», — приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.

Ранее Лиам Лоусон ответил на вопрос о шансах японского пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды попасть в болид австрийской команды на фоне неудачных выступлений новозеландца.