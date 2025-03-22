Хельмут Марко — о провале Лиама Лоусона: так дальше продолжаться не может
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал 20-е место новозеландского гонщика Лиама Лоусона, выступающего за австрийский коллектив, в квалификации Гран-при Китая, высказавшись о дальнейших перспективах пилота.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152
«Ну, так дальше продолжаться не может. Мы спокойно проанализируем выступление Лиама в Японии и затем примем соответствующие решение», — приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.
Ранее Лиам Лоусон ответил на вопрос о шансах японского пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды попасть в болид австрийской команды на фоне неудачных выступлений новозеландца.
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