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Карлос Сайнс: вопрос стоит в том, чтобы максимально сократить время адаптации к болиду

Карлос Сайнс: вопрос стоит в том, чтобы максимально сократить время адаптации к болиду
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за «Уильямс», рассказал об адаптации к болиду британского коллектива после 15-го места в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«По-прежнему сталкиваюсь с теми же проблемами во время квалификации. Как только я начинаю давить на газ, то перестаю чувствовать машину в определённых поворотах и изо всех сил пытаюсь улучшить общее время прохождения круга.

Я стараюсь выжать из этого максимум, но реальность такова, что, к сожалению, я ещё не нашёл стабильного темпа, особенно на одном круге, что проявилось на последнем секторе в Китае. Я знаю, что в конечном итоге добьюсь стабильности на этой машине, теперь вопрос стоит в том, чтобы максимально сократить этот процесс адаптации.

Что касается завтрашней гонки, то мы внесли некоторые серьёзные изменения в настройки машины и надеемся, что будем в лучшей форме, чем сегодня утром. Гранулирование снова будет иметь ключевое значение, так что давайте посмотрим, чего мы сможем достичь», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

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