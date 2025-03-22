Карлос Сайнс: вопрос стоит в том, чтобы максимально сократить время адаптации к болиду

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за «Уильямс», рассказал об адаптации к болиду британского коллектива после 15-го места в квалификации Гран-при Китая.

«По-прежнему сталкиваюсь с теми же проблемами во время квалификации. Как только я начинаю давить на газ, то перестаю чувствовать машину в определённых поворотах и изо всех сил пытаюсь улучшить общее время прохождения круга.

Я стараюсь выжать из этого максимум, но реальность такова, что, к сожалению, я ещё не нашёл стабильного темпа, особенно на одном круге, что проявилось на последнем секторе в Китае. Я знаю, что в конечном итоге добьюсь стабильности на этой машине, теперь вопрос стоит в том, чтобы максимально сократить этот процесс адаптации.

Что касается завтрашней гонки, то мы внесли некоторые серьёзные изменения в настройки машины и надеемся, что будем в лучшей форме, чем сегодня утром. Гранулирование снова будет иметь ключевое значение, так что давайте посмотрим, чего мы сможем достичь», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.