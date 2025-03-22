Хорнер — о 20-м месте Лоусона в квалификации ГП Китая: хорошенько всё обдумаем

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о 20-м месте новозеландского гонщика австрийского коллектива Лиама Лоусона в квалификации Гран-при Китая.

«Сегодня у него был тяжёлый день, так что мы хорошенько всё обдумаем и, очевидно, постараемся предоставить ему лучшую машину на завтра», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.

9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.