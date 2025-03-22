Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода: я 100% готов сесть за руль «Ред Булл» уже в Японии

Юки Цунода: я 100% готов сесть за руль «Ред Булл» уже в Японии
Аудио-версия:
Комментарии

Японский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Юки Цунода заявил о готовности заменить новозеландского пилота Лиама Лоусона в кокпите «Ред Булл» после провала Лиама в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Я думаю, что момент пришёл. К сожалению, у меня действительно нет времени, но это всего лишь одна из таких значимых вещей. Я имею в виду, что для того, чтобы управлять болидом Формулы-1, требуется ещё 100%-ная уверенность в том, что ты делаешь, и это не значит, что лично я не чувствую какой-то уверенности, но окно настолько маленькое, что сейчас мне его просто не хватает. Это то, с чем просто нужно разобраться.

Сесть за руль «Ред Булл» в Японии? Да, я на 100% готов к этому», — сказал Цунода в эфире Sky Sports перед тем, как представитель пресс-службы команды увёл японца.

Гран-при Японии — третий этап в календаре Формулы-1 2025 года, который пройдёт с 4 по 6 апреля.

Материалы по теме
Лоусон — о шансах Цуноды попасть в «Ред Булл»: у него было время, теперь настало моё
Хельмут Марко — о провале Лиама Лоусона: так дальше продолжаться не может
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android