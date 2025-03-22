Юки Цунода: я 100% готов сесть за руль «Ред Булл» уже в Японии

Японский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Юки Цунода заявил о готовности заменить новозеландского пилота Лиама Лоусона в кокпите «Ред Булл» после провала Лиама в квалификации Гран-при Китая.

«Я думаю, что момент пришёл. К сожалению, у меня действительно нет времени, но это всего лишь одна из таких значимых вещей. Я имею в виду, что для того, чтобы управлять болидом Формулы-1, требуется ещё 100%-ная уверенность в том, что ты делаешь, и это не значит, что лично я не чувствую какой-то уверенности, но окно настолько маленькое, что сейчас мне его просто не хватает. Это то, с чем просто нужно разобраться.

Сесть за руль «Ред Булл» в Японии? Да, я на 100% готов к этому», — сказал Цунода в эфире Sky Sports перед тем, как представитель пресс-службы команды увёл японца.

Гран-при Японии — третий этап в календаре Формулы-1 2025 года, который пройдёт с 4 по 6 апреля.