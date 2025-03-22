Оскар Пиастри — первый австралиец за семь лет, взявший поул в Формуле-1

23-летний австралийский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Макларен», Оскар Пиастри стал первым представителем своей страны с 2018 года, завоевавшим поул в квалификации. Пиастри показал лучший результат в квалификации Гран-при Китая сегодня, 22 марта.

Последним австралийцем до Пиастри был Даниэль Риккардо, который за рулём «Ред Булл» взял поул в квалификации Гран-при Мексики — 2018. Примечательно, что в самой гонке Риккардо сошёл из-за проблем с двигателем, а победу одержал его напарник — Макс Ферстаппен.

Для Оскара сегодняшний поул стал первым в карьере Формулы-1. Пиастри также превзошёл рекорд Льюиса Хэмилтона по времени прохождения круга в Шанхае.