Оскар Пиастри — первый австралиец за семь лет, взявший поул в Формуле-1
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Макларен», Оскар Пиастри стал первым представителем своей страны с 2018 года, завоевавшим поул в квалификации. Пиастри показал лучший результат в квалификации Гран-при Китая сегодня, 22 марта.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152
Последним австралийцем до Пиастри был Даниэль Риккардо, который за рулём «Ред Булл» взял поул в квалификации Гран-при Мексики — 2018. Примечательно, что в самой гонке Риккардо сошёл из-за проблем с двигателем, а победу одержал его напарник — Макс Ферстаппен.
Для Оскара сегодняшний поул стал первым в карьере Формулы-1. Пиастри также превзошёл рекорд Льюиса Хэмилтона по времени прохождения круга в Шанхае.
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