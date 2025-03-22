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Формула-1 проведёт минуту молчания в память об Эдди Джордане перед гонкой Гран-при Китая

Формула-1 проведёт минуту молчания в память об Эдди Джордане перед гонкой Гран-при Китая
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Формула-1 проведёт минуту молчания в память о легендарном основателе и бывшем владельце команды «Джордан», выступавшей в «Королевских гонках», Эдди Джордане, сообщил журналист Томас Махер.

«Формула-1 подтверждает, что завтра в 13:00 по местному времени в Шанхае состоится минута молчания в память об Эдди Джордане. Команды соберутся на стартовой решётке под подиумом, чтобы отметить невероятную жизнь и карьеру Эдди, как раз перед парадом пилотов», — написал Махер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Джордан скончался в ночь на 20 марта в 76-летнем возрасте. В декабре 2024 года Джордан сообщил, что ведёт борьбу с онкологией, по словам Эдди, у него был диагностирован агрессивный рак мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

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