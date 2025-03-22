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Хельмут Марко — о седьмом месте Исака Хаджара: это сенсация!

Хельмут Марко — о седьмом месте Исака Хаджара: это сенсация!
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко комплиментарно отозвался о 20-летнем франко-алжирском гонщике коллектива «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре, который занял седьмое место по результатам квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Это сенсация! Вторая гонка, он никогда здесь не был, и едет безупречно на уровне Юки или быстрее. И ещё говорит, что кое-что потерял и не идеально проехал!» — приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.

Хаджар, заняв седьмое место, повторил лучший результат «Рейсинг Буллз» в квалификации ГП Китая за 12 лет.

Ранее напарник Исака Юки Цунода заявил о готовности заменить новозеландского пилота Лиама Лоусона в кокпите «Ред Булл» после провала Лиама в квалификации Гран-при Китая.

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