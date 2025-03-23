Формула-1, Гран-при Китая — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:55

23 марта на автодроме в Шанхае состоится гонка второго этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Китая. Заезд стартует в 10:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Китая Формулы-1.

Составы команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.

4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн.

7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.

8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар.

9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс.

10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

Напомним, в сезоне 2024 года досрочную победу в личном зачёте одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Этот титул стал для нидерландца четвёртым. Все свои чемпионства Макс завоевал с 2021 года. Победу в Кубке конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».

Лидером сезона-2025 является пилот «Макларена» Ландо Норрис, одержавший победу в первой гонке сезона — Гран-при Австралии.