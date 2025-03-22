Макс Ферстаппен заступился за Лиама Лоусона

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встал на защиту своего напарника, новозеландца Лиама Лоусона на фоне его неудачных квалификаций.

«Если посмотреть на результаты Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз», то он был очень близок к Юки. Между ними не было огромной разницы, как мне кажется. Иначе команда бы не приняла решение подписать Лиама. А сейчас отставание внезапно стало большим. Когда я говорил с Лиамом, то понял, что машиной «Рейсинг Буллз» гораздо проще управлять. Если посадить Лиама в машину «Рейсинг Буллз», то он поедет быстрее», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

Напомним, Лоусон на Гран-при Китая в обеих квалификациях стал последним.