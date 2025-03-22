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Макс Ферстаппен заступился за Лиама Лоусона

Макс Ферстаппен заступился за Лиама Лоусона
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встал на защиту своего напарника, новозеландца Лиама Лоусона на фоне его неудачных квалификаций.

«Если посмотреть на результаты Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз», то он был очень близок к Юки. Между ними не было огромной разницы, как мне кажется. Иначе команда бы не приняла решение подписать Лиама. А сейчас отставание внезапно стало большим. Когда я говорил с Лиамом, то понял, что машиной «Рейсинг Буллз» гораздо проще управлять. Если посадить Лиама в машину «Рейсинг Буллз», то он поедет быстрее», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

Напомним, Лоусон на Гран-при Китая в обеих квалификациях стал последним.

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