Расселл рассказал, что второе место в квалификации ему принесло подражание «Рейсинг Буллз»

Команда Формулы-1 «Мерседес» в квалификации Гран-при Китая подражала соперникам из «Рейсинг Буллз», что и позволило Джорджу Расселлу занять второе место в сессии. Об этом рассказал сам пилот.

«Мы посмотрели на то, что делают в «Рейсинг Буллз», потому что они были очень быстры», — приводит слова Джорджа Расселла The Race.

Изучив, как проходят свой прогревочный круг Исак Хаджар и Юки Цунода, Расселл взял дополнительные восемь секунд на круге подготовки, что и позволило ему отыграть большое количество времени. В частности, Расселл отыграл 0,2 секунды в медленном девятом повороте.

Напомним, Расселл будет стартовать в воскресной гонке со второй позиции. С поула в бой уйдёт гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.