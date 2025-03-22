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Расселл рассказал, что второе место в квалификации ему принесло подражание «Рейсинг Буллз»

Расселл рассказал, что второе место в квалификации ему принесло подражание «Рейсинг Буллз»
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Команда Формулы-1 «Мерседес» в квалификации Гран-при Китая подражала соперникам из «Рейсинг Буллз», что и позволило Джорджу Расселлу занять второе место в сессии. Об этом рассказал сам пилот.

«Мы посмотрели на то, что делают в «Рейсинг Буллз», потому что они были очень быстры», — приводит слова Джорджа Расселла The Race.

Изучив, как проходят свой прогревочный круг Исак Хаджар и Юки Цунода, Расселл взял дополнительные восемь секунд на круге подготовки, что и позволило ему отыграть большое количество времени. В частности, Расселл отыграл 0,2 секунды в медленном девятом повороте.

Напомним, Расселл будет стартовать в воскресной гонке со второй позиции. С поула в бой уйдёт гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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