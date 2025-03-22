Оскар Пиастри рассказал, что чуть не бросил круг, принёсший ему поул на Гран-при Китая

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признался, что чуть не бросил круг, который принёс ему поул-позицию на Гран-при Китая.

«Это многое значит. Я уже несколько раз был близок к тому, чтобы завоевать поул, так что я рад заработать его впервые в карьере. У меня было несколько поулов в спринте, но поул в основной гонке значит намного больше. Так что да, я очень взволнован. Очевидно, что результат гонки в Мельбурне был разочаровывающим, но в остальном я проделал хорошую работу и рад выиграть квалификацию.

Если говорить честно, то мой первый круг был лучше, чем второй, но я потерял время на шпильке и прошёл её не лучшим образом. А потом на втором круге я уступал самому себе около двух десятых. Так что я подумал, а почему бы не попробовать пройти эту шпильку идеально? И я смог отыграть эти пару десятых, а затем в последнем повороте ещё немного прибавил. Если бы не эта шпилька, то у меня была бы мысль вернуться в боксы и бросить круг. Я очень рад, что не сделал этого», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.