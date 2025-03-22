«Классический Алонсо». Хюлькенберг рассказал, как Фернандо чуть не помешал ему

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг признался, что ему было сложно объехать пилота «Астон Мартин», двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо во время своей квалификационной попытки.

«Это был классический пример Фернандо Алонсо. Он действительно оставил место, но там было чуть больше ширины болида, так что, когда вы несётесь по трассе со скоростью 330 км/ч, очевидно, это довольно узко и далеко не идеально. Но я не потерял много времени, если потерял вообще хоть что-то», — приводит слова Нико Хюлькенберга Motorsport-Total.

Хюлькенберг по итогам квалификации занял 12-е место. Поул-позиция впервые в карьере досталась австралийскому пилоту «Макларена» Оскару Пиастри.