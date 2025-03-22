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Хаджар рассказал о целях на гонку Гран-при Китая

Хаджар рассказал о целях на гонку Гран-при Китая
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Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар рассказал о целях на гонку Гран-при Китая, которую он начнёт с седьмой позиции.

«Лучше всего ощущения за рулём были во время первого сегмента квалификации. Во втором поменялся ветер, так что мне было уже сложно вернуть прежний баланс машины, я столкнулся с трудностями, потерял скорость. Думаю, я мог бы улучшить время и отыграть много позиций. Думаю, если я прибавлю в вопросе стартов, то в гонке у меня будут шансы сохранить позицию.

Конечно, цель на гонку — очки. Возможность бороться с лучшими — это здорово. Проблемой будет старт, и то, как я проеду первые несколько метров дистанции. У меня есть с этим пара проблем, но я знаю, как исправить ситуацию», — приводит слова Исака Хаджара Motorsport.

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