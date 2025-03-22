Фернандо Алонсо рассказал о планах на гонку Гран-при Китая

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об ожиданиях от гонки Гран-при Китая.

«Мы продолжаем экспериментировать на данном этапе сезона. Кое-что мы не успели проверить в Бахрейне из-за погодных условий. Так что используем этот отрезок сезона для того, чтобы тестировать некоторые моменты. Мы меняли настройки с точки зрения износа передних шин. В квалификации ты не понимаешь, есть эффект или нет – завтра мы получим больше ответов. С самого начала уикенда мы ждали сильной деградации резины.

В гонке мы будем атаковать меньше из-за износа. Подойдём к гонке взвешенно и постараемся понять, сколько пит-стопов надо проводить. Кроме того, мы впервые опробуем «хард» – никто пока не использовал его на этой трассе», — приводит слова Алонсо SoyMotor.