Жак Вильнёв: с Марко ты либо становишься сильнее, либо уходишь

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв высказался о ситуации вокруг новозеландского пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона.

«У него дела хуже, чем у Чеко Переса. «Ред Булл» — не та команда, которая может позволить себе плохой уикенд. Хельмут Марко оказывает огромное давление на пилотов. Он ждёт от них психологической устойчивости, и, если вы не справляетесь, он вас выгоняет. У них просто заканчиваются пилоты в собственной программе подготовки. Вот в чём проблема.

Даже с Исаком Хаджаром прошлый уикенд был сложным. Парень был тронут до слёз, когда оступился, а Марко отреагировал очень плохо. Это только добавляет давления. Эти пилоты очень молоды. Возможно, они просто ещё не готовы к Формуле-1 и недостаточно сильны морально. Но с Марко ты либо становишься сильнее, либо уходишь», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.