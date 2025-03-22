Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв: с Марко ты либо становишься сильнее, либо уходишь

Жак Вильнёв: с Марко ты либо становишься сильнее, либо уходишь
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв высказался о ситуации вокруг новозеландского пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона.

«У него дела хуже, чем у Чеко Переса. «Ред Булл» — не та команда, которая может позволить себе плохой уикенд. Хельмут Марко оказывает огромное давление на пилотов. Он ждёт от них психологической устойчивости, и, если вы не справляетесь, он вас выгоняет. У них просто заканчиваются пилоты в собственной программе подготовки. Вот в чём проблема.

Даже с Исаком Хаджаром прошлый уикенд был сложным. Парень был тронут до слёз, когда оступился, а Марко отреагировал очень плохо. Это только добавляет давления. Эти пилоты очень молоды. Возможно, они просто ещё не готовы к Формуле-1 и недостаточно сильны морально. Но с Марко ты либо становишься сильнее, либо уходишь», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен заступился за Лиама Лоусона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android