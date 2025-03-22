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Ферстаппен не верит, что изменения в настройках помогут справиться с износом шин

Ферстаппен не верит, что изменения в настройках помогут справиться с износом шин
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки Гран-при Китая.

«Если износ будет таким на протяжении всей гонки, то мы сильно отстанем. Я могу ехать медленнее, но тогда меня обгонят. Мы поменяли кое-что, но я не думаю, что это будет иметь большое значение. Будет очень сложно с «Феррари» позади нас. В спринте они были намного лучше нас. Подиум — максимум? Это слишком амбициозная цель. Я даже не хочу об этом думать», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Ферстаппен по итогам квалификации занял четвёртое место. С поула будет стартовать пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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