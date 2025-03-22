Марко считает, что Ферстаппен может побороться за победу в Китае

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящей гонке Гран-при Китая.

«Мы смогли получить очень важные данные для гонки. И отставание от «Макларена» гораздо меньше, чем мы думали. Если сложить идеальные времена кругов, то получится примерно одна десятая секунды. Это значит, что мы многое можем. Решающим фактором станут шины.

Я предполагаю, что нас ждёт гонка с двумя пит-стопами. Макс сможет ехать быстро и в то же время экономить шины. Думаю, у нас действительно есть шансы. Думаю, завтра четыре или пять пилотов смогут побороться за победу», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.