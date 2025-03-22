Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко считает, что Ферстаппен может побороться за победу в Китае

Марко считает, что Ферстаппен может побороться за победу в Китае
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящей гонке Гран-при Китая.

«Мы смогли получить очень важные данные для гонки. И отставание от «Макларена» гораздо меньше, чем мы думали. Если сложить идеальные времена кругов, то получится примерно одна десятая секунды. Это значит, что мы многое можем. Решающим фактором станут шины.

Я предполагаю, что нас ждёт гонка с двумя пит-стопами. Макс сможет ехать быстро и в то же время экономить шины. Думаю, у нас действительно есть шансы. Думаю, завтра четыре или пять пилотов смогут побороться за победу», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Материалы по теме
Ферстаппен не верит, что изменения в настройках помогут справиться с износом шин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android