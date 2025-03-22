Зак Браун: стоит немного ошибиться, и ты уже шестой или седьмой

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о спринте и квалификации Гран-при Китая.

«Это отлично, что Пиастри завоевал свой первый поул. Он был близок к этому, много раз был впереди, но сегодня он собрал невероятный круг. Только он и Джордж смогли прибавить во второй попытке. Думаю, ветер изменился. Он провёл потрясающий последний сектор. Для нас этот уикенд непрост. Мы знаем, что у нас есть скорость.

Спринт был отличным для Оскара, но не для Ландо. Уверен, Ландо немного расстроен. Пока только второй этап, я это понимаю, но, как я и говорил, это напряжённый год. Стоит провалить сектор, немного ошибиться, допустить блокировку — и ты уже шестой или седьмой», — приводит слова Зака Брауна Sky Sports.