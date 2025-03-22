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Зак Браун впечатлён квалификационным кругом Джорджа Расселла

Зак Браун впечатлён квалификационным кругом Джорджа Расселла
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о первом ряде пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в квалификации.

«Это был эпичный круг от Джорджа Расселла, я сказал Тото Вольфу, что очень классно, что три машины с двигателями «Мерседеса» оказались впереди. Это был превосходный круг. Основываясь на том, что мы видели, можно было предположить, что что-то подобное покажет Макс или пилоты «Феррари», но мне нравится, что это оказался именно Джордж», — приводит слова Зака Брауна GPBlog.

Напомним, поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, его напарник и лидер чемпионата Ландо Норрис будет стартовать третьим.

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