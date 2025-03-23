Зак Браун поделился впечатлениями от победы Хэмилтона в спринте

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о победе семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в спринтерской гонке Гран-при Китая.

«Было здорово увидеть победу Льюиса Хэмилтона. Так что если побеждает не один из наших парней, то Льюис — это здорово, он всегда желанный гость в семье «Макларена». Мы любим гоняться с «Феррари», так что видеть победу Льюиса — это нечто особенное. Он хорошо провёл квалификацию, так что он, безусловно, быстро осваивается в «Феррари», чего мы от него и ожидали», — приводит слова Зака Брауна GPBlog.

Эта победа в спринте стала первой в подобных гонках в карьере Льюиса и в истории команды.