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Брандл нашёл необычное преимущество Ферстаппена над соперниками в 2025 году

Брандл нашёл необычное преимущество Ферстаппена над соперниками в 2025 году
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл считает, что в трёх из четырёх топ-команд пилоты способны отнимать очки друг у друга.

«Пиастри и Норрис будут отбирать очки друг у друга. Хэмилтон и Леклер — то же самое. Думаю, теперь также можно сказать и о Расселле с Антонелли. Только Максу не будет мешать напарник», — приводит слова Брандла F1Oversteer.

Напомним, Андреа Кими Антонелли занял восьмое место по итогам квалификации Гран-при Китая. Его напарник Джордж Расселл стал вторым по итогам квалификации и примет старт в гонке с первого ряда. Поул достался австралийскому гонщику «Макларена» Оскару Пиастри. Эта поул-позиция стала первой в карьере Оскара.

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