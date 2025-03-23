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Туррини: никогда не думал, что в моём возрасте встану среди ночи, чтобы посмотреть спринт

Туррини: никогда не думал, что в моём возрасте встану среди ночи, чтобы посмотреть спринт
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Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о победе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в спринтерской гонке Гран-при Китая.

«Я никогда не думал, что поднимусь среди ночи в моём возрасте, чтобы посмотреть спринт. Но мне пришлось сделать это ради «Феррари» и Льюиса Хэмилтона. Сейчас Хэмилтон доставил нам столько радости, что ему уже хочется посвятить целый роман. Впереди более важные события, но сейчас всё идёт отлично, так что хочется, чтобы подобные моменты оставались в памяти. Что до Леклера, то пока он заслуживает только деревянного кубка. Но о Шарле мы поговорим в другой раз», — написал Лео Туррини в своём блоге.

Напомним, вторым по итогам спринта финишировал Оскар Пиастри, третьим — Макс Ферстаппен.

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