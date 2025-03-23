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Стартовая решётка Гран-при Китая Формулы-1

Стартовая решётка Гран-при Китая Формулы-1
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Сегодня, 23 марта, в 10:00 по московскому времени состоится вторая гонка сезона Формулы-1 2025 года — Гран-при Китая, которая пройдёт на Международном автодроме Шанхая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовой решёткой воскресной гонки.

Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон будет стартовать с пит-лейна из-за внесения изменений в настройки подвески в режиме закрытого парка.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка. Стартовая решётка:

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).
10. Александер Албон («Уильямс»).
11. Эстебан Окон («Хаас»).
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Пьер Гасли («Альпин»).
17. Оливер Берман («Хаас»).
18. Джек Дуэн («Альпин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
Старт с пит-лейна — Лиам Лоусон («Ред Булл»).

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