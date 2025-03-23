Макс Ферстаппен: на нынешней машине я бы не выиграл чемпионат в 2024 году

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о нынешнем темпе коллектива в преддверии гонки на Гран-при Китая.

«За рулём RB21 я чувствую себя хорошо. Конечно, я езжу на болиде этой итерации регламента уже давно, и постоянно встречаются моменты, когда она где-то работает лучше, чем предыдущие версии машины.

Но в тот же момент я знаю это машину слишком хорошо и вижу её проблемы. Поэтому мы пытаемся их обойти и решить, насколько это возможно. Сейчас, в Китае, мы слишком медленные. И вы видели это в квалификации. В каждом повороте баланс немного отличается от предыдущего.

И сейчас наше отставание от остальных команд больше, чем в прошлом сезоне. А в первых нескольких гонках 2024-го у меня даже был приличный отрыв от других. Но при нынешнем положении дел я бы не выиграл чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.