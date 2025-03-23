Леклер — о сломанном крыле в контакте с Хэмилтоном в гонке на ГП Китая: мы выживем

27-летний гонщик Формулы-1 из Монако, представляющий команду «Феррари», Шарль Леклер отреагировал на контакт со своим напарником и 40-летним семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном в первом повороте на Гран-при Китая. Шарль задел передним крылом заднее колесо британца и сломал левую торцевую пластину крыла.

«Шарль, у нас потеря 20-30 пунктов прижимной силы. Если мы сможем выжить, то давай продержимся до первого пит-стопа», — сказал инженер Леклеру.

«Мы выживем», — ответил Шарль.

На момент публикации в гонке лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт его партнёр Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл из «Мерседеса». Хэмилтон и Леклер занимают четвёртое и пятое места соответственно.