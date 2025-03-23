Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — о сломанном крыле в контакте с Хэмилтоном в гонке на ГП Китая: мы выживем

Леклер — о сломанном крыле в контакте с Хэмилтоном в гонке на ГП Китая: мы выживем
Комментарии

27-летний гонщик Формулы-1 из Монако, представляющий команду «Феррари», Шарль Леклер отреагировал на контакт со своим напарником и 40-летним семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном в первом повороте на Гран-при Китая. Шарль задел передним крылом заднее колесо британца и сломал левую торцевую пластину крыла.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт

«Шарль, у нас потеря 20-30 пунктов прижимной силы. Если мы сможем выжить, то давай продержимся до первого пит-стопа», — сказал инженер Леклеру.

«Мы выживем», — ответил Шарль.

На момент публикации в гонке лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт его партнёр Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл из «Мерседеса». Хэмилтон и Леклер занимают четвёртое и пятое места соответственно.

Материалы по теме
«Феррари» применила командную тактику против Хэмилтона! Гран-при Китая — LIVE
Live
«Феррари» применила командную тактику против Хэмилтона! Гран-при Китая — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android