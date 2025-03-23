«Я лучше всех». Албон забавно ответил команде по радио в гонке Гран-при Китая
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Примечательный эпизод произошёл в гонке Гран-при Китая Формулы-1, проходящей в настоящий момент в Шанхае.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон эмоционально ответил команде по радио после её комментария о шинах его болида.
Инженер. Мы довольны шинами сейчас, но…
Албон. Да, я в порядке. В порядке. Я лучше всех, давайте расслабимся. Мне очень комфортно.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Китая Формулы-1.
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