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Хэмилтон пропустил Леклера со сломанным крылом по приказу команды в гонке ГП Китая

Хэмилтон пропустил Леклера со сломанным крылом по приказу команды в гонке ГП Китая
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», пропустил своего напарника Шарля Леклера, который едет с повреждённым передним крылом, по приказу коллектива. Льюис и Шарль поменялись позициями в первом повороте на 21-м круге.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт

«Льюис, мы меня машины местами в 14-м повороте», — сказал инженер Адами Льюису.

«Как только он будет ближе», — ответил Хэмилтон.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации в гонке лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт Джордж Расселл из «Мерседеса», а партнёр Пиастри Ландо Норрис расположился на третьем месте. Леклер и Хэмилтон занимают четвёртое и пятое места соответственно. На шестой позиции едет четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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