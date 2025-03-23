Хэмилтон сам предложил пропустить Леклера в гонке Гран-при Китая

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сам предложил пропустить напарника Шарля Леклера в гонке Китая, проходящей в Шанхае. Напомним, размен позициями произошел на 21-м круге.
«Думаю, я пропущу Шарля, у меня проблемы», — сказал Хэмилтон по радио.
На момент публикации в гонке лидирует пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, на втором месте располагается ещё один представитель «Макларена», британец Ландо Норрис. Замыкает тройку лидеров британец Джордж Расселл из «Мерседеса».
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Китая Формулы-1.
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