Пиастри одержал победу в гонке на ГП Китая, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый

23 марта на Международном автодроме Шанхая завершился второй этап Формулы-1 в сезоне-2025, победу в котором одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал его партнёр Ландо Норрис. Третье место досталось Джорджу Расселлу («Мерседес»).
Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн получил 10-секундный штраф за выдавливание Исака Хаджара из «Рейсинг Буллз» за пределы трассы. Шарль Леклер («Феррари») повредил левую торцевую пластину переднего крыла в контакте с партнёром Льюисом Хэмилтоном в первом повороте на первом круге гонки. Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» сошёл из-за проблем с тормозами.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.
5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.
7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.
9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.
10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.
11. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.195.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:10.204.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.387.
14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:18.875.
15. Джек Дуэн («Альпин») +1:28.401.
16. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:21.147
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
19. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.