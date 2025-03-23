Пиастри одержал победу в гонке на ГП Китая, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый

23 марта на Международном автодроме Шанхая завершился второй этап Формулы-1 в сезоне-2025, победу в котором одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал его партнёр Ландо Норрис. Третье место досталось Джорджу Расселлу («Мерседес»).

Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн получил 10-секундный штраф за выдавливание Исака Хаджара из «Рейсинг Буллз» за пределы трассы. Шарль Леклер («Феррари») повредил левую торцевую пластину переднего крыла в контакте с партнёром Льюисом Хэмилтоном в первом повороте на первом круге гонки. Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» сошёл из-за проблем с тормозами.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.

5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.

7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.

9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.

10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.195.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:10.204.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.387.

14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:18.875.

15. Джек Дуэн («Альпин») +1:28.401.

16. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:21.147

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.

19. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.