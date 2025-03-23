Оскар Пиастри прокомментировал свою победу на Гран-при Китая
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Австралийский гонщик Формулы-1, представляющий «Макларен», Оскар Пиастри прокомментировал свою победу на Гран-при Китая.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«Невероятный уикенд! Машина с самого начала была великолепна. Были сюрпризы в плане работы резины, но в целом это был отличный уикенд. Невероятно счастлив. Вся команда отлично поработала. На «медиуме» было трудно, но лучше, чем вчера, а «хард» оказался лучше, чем многие думали.
Удивительно закончить гонку так, но это приятный сюрприз. Горд за всю команду, отличный уикенд. Спасибо болельщикам за поддержку, в этот уикенд было много болельщиков Льюиса, но ничего — к следующему году мы перетянем фанатов к себе!» — сказал Пиастри после гонки.
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