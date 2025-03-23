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Расселл — о третьем месте на ГП Китая: один из моих лучших уикендов

Расселл — о третьем месте на ГП Китая: один из моих лучших уикендов
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о своём третьем месте на Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Гонка выдалась отличной. Мы знали, что «Макларены» будут быстрее нас, так что я доволен третьим местом. Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа, и я рад, что каждый раз, выезжая на трассу, мы становились всё сильнее и сильнее. После пит-стопа удалось побороться с Ландо, но он в итоге уехал, и с тех пор моя гонка была не слишком насыщенной», — сказал Расселл после гонки.

Победу одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр Ландо Норрис. Четвёртый — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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