Расселл — о третьем месте на ГП Китая: один из моих лучших уикендов

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о своём третьем месте на Гран-при Китая.

«Гонка выдалась отличной. Мы знали, что «Макларены» будут быстрее нас, так что я доволен третьим местом. Это был один из моих лучших уикендов в плане пилотажа, и я рад, что каждый раз, выезжая на трассу, мы становились всё сильнее и сильнее. После пит-стопа удалось побороться с Ландо, но он в итоге уехал, и с тех пор моя гонка была не слишком насыщенной», — сказал Расселл после гонки.

Победу одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр Ландо Норрис. Четвёртый — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».