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Шарль Леклер обошёл Себастьяна Феттеля по количеству очков за рулём «Феррари»

27-летний представитель Монако и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», обошёл четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Себастьяна Феттеля по количеству очков за рулём болида итальянского коллектива.

Леклер после финиша на пятом месте на Гран-при Китая имеет в своём активе 1409 очков, у Феттеля 1398 баллов. Немецкий гонщик выступал за «Феррари» с 2015 по 2020 год.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.

5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.

7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.

9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.

10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.