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Шарль Леклер обошёл Себастьяна Феттеля по количеству очков за рулём «Феррари»

Шарль Леклер обошёл Себастьяна Феттеля по количеству очков за рулём «Феррари»
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27-летний представитель Монако и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», обошёл четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Себастьяна Феттеля по количеству очков за рулём болида итальянского коллектива.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

Леклер после финиша на пятом месте на Гран-при Китая имеет в своём активе 1409 очков, у Феттеля 1398 баллов. Немецкий гонщик выступал за «Феррари» с 2015 по 2020 год.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.
5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.
7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.
9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.
10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.

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