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«Макларены» завоевали юбилейный победный дубль на Гран-при Китая

«Макларены» завоевали юбилейный победный дубль на Гран-при Китая
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Гонщики команды Формулы-1 «Макларен» австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис принесли британскому коллективу 50-й юбилейный победный дубль по итогам Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

Пиастри финишировал на первой позиции в Китае, а его партнёр Норрис занял второе место. Первый свой дубль представители «Макларена» завоевали в 1968 году по итогам Гран-при Канады. Тогда за рулём британской команды ездили два новозеландца — Брюс Макларен (основатель коллектива) и Денни Халм.

Больше всего дублей «Макларену» принесла связка легендарных пилотов Айртона Сенны и Алена Проста — 14. Дуэт Мики Хаккинена и Дэвида Култхарда 13 раз завершал гонки на первой и второй позициях.

Для Норриса и Пиастри дубль в Китае стал вторым. Первый они завоевали на Гран-при Венгрии — 2024. Норрис вместе с Даниэлем Риккардо в 2021-м году принесли «Макларену» вторую и первую позиции в Италии, когда Даниэль первый [за рулём «Макларена»] и последний раз одержал победу в «Королевских гонках».

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