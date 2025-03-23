«Макларены» завоевали юбилейный победный дубль на Гран-при Китая

Гонщики команды Формулы-1 «Макларен» австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис принесли британскому коллективу 50-й юбилейный победный дубль по итогам Гран-при Китая.

Пиастри финишировал на первой позиции в Китае, а его партнёр Норрис занял второе место. Первый свой дубль представители «Макларена» завоевали в 1968 году по итогам Гран-при Канады. Тогда за рулём британской команды ездили два новозеландца — Брюс Макларен (основатель коллектива) и Денни Халм.

Больше всего дублей «Макларену» принесла связка легендарных пилотов Айртона Сенны и Алена Проста — 14. Дуэт Мики Хаккинена и Дэвида Култхарда 13 раз завершал гонки на первой и второй позициях.

Для Норриса и Пиастри дубль в Китае стал вторым. Первый они завоевали на Гран-при Венгрии — 2024. Норрис вместе с Даниэлем Риккардо в 2021-м году принесли «Макларену» вторую и первую позиции в Италии, когда Даниэль первый [за рулём «Макларена»] и последний раз одержал победу в «Королевских гонках».