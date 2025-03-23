Норрис: пытался подобраться к Пиастри, но не смог, он заслужил победу

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 23 марта, в Шанхае. Напомним, британец финишировал вторым.

«Было несколько забавных моментов. Я надеялся на старт, и он прошёл по плану. Джордж достал меня после пит-стопа. Было немного нервно, но наш темп был намного лучше во втором отрезке. Непростая гонка с точки зрения стратегии.

Оскар хорошо справился, он оставался быстрым всю гонку. Я пытался подобраться к нему, но не смог. Он заслужил победу. Рад второму месту, важные очки для нас и команды. Гонка прошла так, как мы и хотели», — сказал Норрис после выступления.