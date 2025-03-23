Расселл принёс «Мерседесу» 300-й в истории подиум, 153 из них на счету Хэмилтона

Команда Формула-1 «Мерседес» установила историческое достижение в гонке Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 23 марта, в Шанхае.

Британец Джордж Расселл, финишировавший третьим, принёс своей команде 300-й подиум в истории. Нельзя не отметить, что 153 из общего числа завоевал лишь один гонщик — нынешний пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. На счету Рассела 16 призовых мест. По этому показателю Джорджа также обгоняют немец Нико Росберг (55) и финн Валттери Боттас (58).

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.

5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.

7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.

9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.

10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.