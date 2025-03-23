Андреа Стелла: гонка была более напряжённой, чем кажется

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла подвёл итоги выступления своих подопечных на Гран-при Китая, где Оскар Пиастри одержал победу, а Ландо Норрис финишировал вторым.

«Гонка была более напряжённой, чем могло показаться на первый взгляд. Мы нервничали, потому что знали, что будет много проблем, и было неясно, будет ли здесь один или два пит-стопа. Мы пытались понять: если наши конкуренты разделятся по тактике, то какую из них выбрать нам?

Примерно за 15-20 кругов до финиша у Ландо начали возникать проблемы с педалью тормоза. Ландо проделал очень хорошую работу вместе с командой, чтобы справиться с этой проблемой, адаптировав стиль вождения, чтобы она не превратилась в смертельную проблему. Так что не без некоторого напряжения мы забираем домой победный дубль», — приводит слова Норриса Sky Sports.