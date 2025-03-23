Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон может быть заменён на Цуноду в «Ред Булл» уже на Гран-при Японии — Autosport

Лоусон может быть заменён на Цуноду в «Ред Булл» уже на Гран-при Японии — Autosport
Комментарии

Пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон может быть заменён на японца Юки Цуноду из «Рейсинг Буллз», сообщает издание Autosport.

По информации ресурса, Лоусон может покинуть «Ред Булл» из-за неудовлетворительных результатов уже на этапе Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке. Окончательное решение ещё не принято, однако данный вопрос уже поднят в руководстве. Возможность обмена гонщиками между двумя командами считается вполне вероятной.

Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.

Материалы по теме
Хельмут Марко — о провале Лиама Лоусона: так дальше продолжаться не может
Материалы по теме
Дубль «Макларена», красивейшая борьба Ферстаппена с Леклером! Каким был Гран-при Китая
Live
Дубль «Макларена», красивейшая борьба Ферстаппена с Леклером! Каким был Гран-при Китая

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android