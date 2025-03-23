Лоусон может быть заменён на Цуноду в «Ред Булл» уже на Гран-при Японии — Autosport

Пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон может быть заменён на японца Юки Цуноду из «Рейсинг Буллз», сообщает издание Autosport.

По информации ресурса, Лоусон может покинуть «Ред Булл» из-за неудовлетворительных результатов уже на этапе Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке. Окончательное решение ещё не принято, однако данный вопрос уже поднят в руководстве. Возможность обмена гонщиками между двумя командами считается вполне вероятной.

Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.

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