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Шарль Леклер ответил, виноват ли Льюис Хэмилтон в сломанном крыле его болида

Шарль Леклер ответил, виноват ли Льюис Хэмилтон в сломанном крыле его болида
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27-летний представитель Монако и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий в составе «Феррари», прокомментировал инцидент со своим напарником Льюисом Хэмилтоном на старте гонки Гран-при Китая, когда Леклер сломал левую торцевую пластину переднего крыла о заднее колесо британца.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Честно говоря, Льюис ни в чём не виноват. Я находился на внутренней стороне поворота, пытаясь подготовить машину к следующей связке, и Льюис не знал, что я находился внутри, а я не ожидал, что Льюис вернётся и займёт апекс в тот момент. В конце концов, это гоночный инцидент.

Это происходит не в первый и не в последний раз. Жаль, что это случилось между двумя красными машинами, но, очевидно, ни у кого из нас не было дурных намерений. Это было досадно, и, очевидно, это стоило мне немалых усилий на оставшейся части гонки.

У нас была очень большая потеря прижима на моей машине [после инцидента]. У меня был потенциал выступить намного лучше. Мы не хотели тратить восемь секунд на пит-стопе на замену переднего антикрыла, потому что тогда мне пришлось бы обгонять машины, а в 12-м повороте мы были очень слабы, что делало нас уязвимыми для болидов сзади, и поэтому нам было трудно совершать какие-либо обгоны», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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