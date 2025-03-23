Шарль Леклер ответил, виноват ли Льюис Хэмилтон в сломанном крыле его болида

27-летний представитель Монако и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий в составе «Феррари», прокомментировал инцидент со своим напарником Льюисом Хэмилтоном на старте гонки Гран-при Китая, когда Леклер сломал левую торцевую пластину переднего крыла о заднее колесо британца.

«Честно говоря, Льюис ни в чём не виноват. Я находился на внутренней стороне поворота, пытаясь подготовить машину к следующей связке, и Льюис не знал, что я находился внутри, а я не ожидал, что Льюис вернётся и займёт апекс в тот момент. В конце концов, это гоночный инцидент.

Это происходит не в первый и не в последний раз. Жаль, что это случилось между двумя красными машинами, но, очевидно, ни у кого из нас не было дурных намерений. Это было досадно, и, очевидно, это стоило мне немалых усилий на оставшейся части гонки.

У нас была очень большая потеря прижима на моей машине [после инцидента]. У меня был потенциал выступить намного лучше. Мы не хотели тратить восемь секунд на пит-стопе на замену переднего антикрыла, потому что тогда мне пришлось бы обгонять машины, а в 12-м повороте мы были очень слабы, что делало нас уязвимыми для болидов сзади, и поэтому нам было трудно совершать какие-либо обгоны», — приводит слова Леклера Sky Sports.