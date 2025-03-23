Общий зачёт Формулы-1: Пиастри вышел на четвёртое место, без очков только «Альпин»

По итогам Гран-при Китая Формулы-1 в личном зачёте по-прежнему лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, а его отрыв от Макса Ферстаппена вырос до восьми очков. Идущий третьим Джордж Расселл проигрывает девять баллов, а прорвавшийся на четвёртую позицию Оскар Пиастри — в десяти очках позади Норриса.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 44 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 36.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 35.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 18.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 18.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 17.
8. Александер Албон («Уильямс») — 12.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.
10. Эстебан Окон («Хаас») — 6.
В Кубке конструкторов «Макларен» увеличил отрыв от «Мерседеса» до 25 очков. «Ред Булл», набирающий очки одной машиной, проигрывает уже 42 балла, «Феррари» — 43. Первые очки в сезоне набрал «Хаас», так что теперь без зачётных баллов осталась только «Альпин».
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 78 очков.
2. «Мерседес» — 53.
3. «Ред Булл» — 36.
4. «Феррари» — 35.
5. «Уильямс» — 12.
6. «Астон Мартин» — 8.
7. «Хаас» — 7.
8. «Кик-Заубер» — 6.
9. «Рейсинг Буллз» — 3.
10. «Альпин» — 0.