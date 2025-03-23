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Андреа Кими Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Китая

Андреа Кими Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Китая
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Андреа Кими Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Китая, на котором занял восьмое место.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

Результаты голосования болельщиков за лучшего гонщика дня:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 20,7%.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 15,6%.
3. Оливер Берман («Хаас») — 12,9%.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 8,4%.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 6,5%.

Победу на Гран-при Китая одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр Ландо Норрис. Четвёртый — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Шарль Леклер — пятый.

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