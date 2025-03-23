18-летний итальянский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Андреа Кими Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Китая, на котором занял восьмое место.

Результаты голосования болельщиков за лучшего гонщика дня:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 20,7%.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 15,6%.

3. Оливер Берман («Хаас») — 12,9%.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 8,4%.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 6,5%.

Победу на Гран-при Китая одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр Ландо Норрис. Четвёртый — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Шарль Леклер — пятый.