«Ред Булл» проведёт экстренное совещание после слабого старта сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объявил, что команда запланировала проведение совещания на базе в Милтон-Кинсе на следующей неделе на фоне слабых результатов в двух первых Гран-при сезона-2025. Ранее появилась информация, что уже перед третьим этапом чемпионата «Ред Булл» может перевести в младшую команду «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, а на его место взять Юки Цуноду, который в таком случае дебютировал бы за «быков» на домашнем Гран-при Японии.

«На неделе у нас будет совещание в Милтон-Кинсе, чтобы обсудить, когда и как мы сможем сократить отставание. А до этого момента наша задача — набирать как можно больше очков. Мы обеспокоены, но не собираемся выбрасывать полотенце», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на немецкий Sky.