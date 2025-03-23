Макс Ферстаппен ответил, как долго пробудет в «Ред Булл» при наличии слабого болида

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», ответил, долго ли пробудет в команде, если у болида останутся проблемы и он не сможет бороться за лидирующие позиции в чемпионате.

— Как долго ты пробудешь в «Ред Булл», если эта машина будет ещё более сложной, и поможешь ли команде справиться с этими проблемами?

— Да… Я постоянно слышу эти разговоры (смеётся). Но для меня ничего не меняется. На самом деле я очень расслаблен, настроен очень позитивно. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать всё, что в моих силах. Честно говоря, не думаю ни о чём другом в жизни в целом. В болиде я или за его пределами, для меня это самое главное, — сказал Макс в эфире Sky Sports.

На прошедшем Гран-при Китая Ферстаппен занял четвёртое место, с которого и начинал гонку.