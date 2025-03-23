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Макс Ферстаппен ответил, как долго пробудет в «Ред Булл» при наличии слабого болида

Макс Ферстаппен ответил, как долго пробудет в «Ред Булл» при наличии слабого болида
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», ответил, долго ли пробудет в команде, если у болида останутся проблемы и он не сможет бороться за лидирующие позиции в чемпионате.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

— Как долго ты пробудешь в «Ред Булл», если эта машина будет ещё более сложной, и поможешь ли команде справиться с этими проблемами?
— Да… Я постоянно слышу эти разговоры (смеётся). Но для меня ничего не меняется. На самом деле я очень расслаблен, настроен очень позитивно. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я стараюсь сделать всё, что в моих силах. Честно говоря, не думаю ни о чём другом в жизни в целом. В болиде я или за его пределами, для меня это самое главное, — сказал Макс в эфире Sky Sports.

На прошедшем Гран-при Китая Ферстаппен занял четвёртое место, с которого и начинал гонку.

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