Джек Дуэн получил четыре штрафных балла на Гран-при Китая

Пилот «Альпин» Джек Дуэн получил штраф по итогам гонки Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 23 марта, в Шанхае.
Австралиец получил два штрафных балла за борьбу с французом Исаком Хаджаром из «Рейсинг Буллз». В одном из эпизодов Дуэн вытеснил Хаджара с трассы, за что также был оштрафован на 10 секунд.
Отметим, что это второе наказание для Дуэна за уикенд. Ранее он получил два штрафных балла в спринте за контакт с бразильцем Габриэлом Бортолето из «Кик-Заубера».
Напомним, если пилот набирает 12 штрафных баллов за 12 месяцев, его дисквалифицируют на одну гонку.
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