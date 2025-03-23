Антонелли получил повреждение днища в начале гонки в Китае — Адам Купер
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Андреа Кими Антонелли признался, что повредил днище на старте гонки Гран-при Китая, в которой занял восьмое место, рассказал авторитетный журналист Адам Купер.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«У Кими Антонелли на первом круге было стоящее темпа повреждение днища — он сказал мне, что, по его мнению, получил его в начале гонки, наехав на торцевую пластину крыла Шарля Леклера», — написал Купер в социальной сети Х (ранее Twitter).
Победу на Гран-при Китая одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр Ландо Норрис. Третий — Джордж Расселл из «Мерседеса». Четвёртый — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Шарль Леклер — пятый.
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