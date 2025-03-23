Антонелли получил повреждение днища в начале гонки в Китае — Адам Купер

18-летний итальянский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Андреа Кими Антонелли признался, что повредил днище на старте гонки Гран-при Китая, в которой занял восьмое место, рассказал авторитетный журналист Адам Купер.

«У Кими Антонелли на первом круге было стоящее темпа повреждение днища — он сказал мне, что, по его мнению, получил его в начале гонки, наехав на торцевую пластину крыла Шарля Леклера», — написал Купер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Победу на Гран-при Китая одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр Ландо Норрис. Третий — Джордж Расселл из «Мерседеса». Четвёртый — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Шарль Леклер — пятый.