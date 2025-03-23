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Ферстаппен — о четвёртом месте на ГП Китая: понятия не имеем, где и как найти успех

Ферстаппен — о четвёртом месте на ГП Китая: понятия не имеем, где и как найти успех
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», рассказал о причинах высокого темпа после перехода на шины «хард».

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Я внезапно почувствовал сцепление с шинами, а не баланс, который оставался прежним. У меня было больше сцепления с шинами, тогда как у других оно, возможно, было не таким хорошим. Наше время круга, по крайней мере, было более многообещающим для нас, и также сам болид стал гораздо более интересным в управлении.

Первая половина гонки была довольно сложной, но мы решили ехать в своём темпе. В спринте я пытался удержаться рядом с ними, но мои шины износились. Когда я заехал на пит-стоп, шины были ещё в приличном состоянии, но мы не хотели закончить гонку с таким темпом и на такой позиции.

Многое предстоит проанализировать, но, по крайней мере, второй отрезок был более многообещающим, и я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого какие-то уроки в Японии. Но сейчас трудно сказать, как нам достичь успеха, поскольку мы не имеем понятия, где этот успех найти», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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